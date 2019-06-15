  • السبت 15 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر01:28 م
بحث متقدم
نركي بن طلال

أمير سعودى يشعل غضب الحوثيين بهذا الأمر

محمد عبده

شاهد.. رد فعل محمد عبده بعد اقتحام غريب لحفله

سعد الدين الهلالي

تعليق جريء لـ"سعد الهلالي" بشأن الهجوم على الشعراوي

بشير

"البشير" يكثر من القفشات والضحكات داخل محبسه

انتحار طالبة ثانوي بالمنصورة بسبب علاقة عاطفية

طالبة تلقى بنفسها من أعلى مدرسة بسبب امتحان الاستاتيكا

الهام

منح إلهام شاهين لقب سفيرة سيدة الأرض

تركي

تركي آل الشيخ يوجه رسالة لرئيس نادي "شيفيلد" الإنجليزي

صورة الخبر

فورين بوليسي: خلايا نائمة لحزب الله في أمريكا

الإعلامي عمرو أديب

أديب: فهمونا ايه اللي بيحصل من ورانا

تركيا

تفاصيل مثيرة عن ارتداء رئيس وزراء تركيا خاتم سيدنا "إبراهيم"

سيدة وابنتها تنصبان على المواطنين فى 775 ألف جنيه

قضايا وحوادث

سيدة تسرق
سيدة تسرق

وكالات

أخبار متعلقة
#

مسعفان يسلمان 27 ألف جنيه عثرا عليها فى حادث ببنى سويف

#

اعترافات صادمة لخاطفي طفل في الشرقية

#

اختراق منظومة التموين والاستيلاء على مليون جنيه

#

ضبط سيدة وزوجها للاستيلاء على 5 ملايين بالإسكندرية

الغربية

الاستيلاء على الاموال

النصب على المواطنين

تمكنت الأجهزة الأمنية فى الغربية من ضبط سيدة وابنتها لاتهامها بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم مقابل توظيفها.

كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن الغربية، ملابسات ما تبلغ به لمركز شرطة السنطة من 30 مواطنًا مقيمين بقرية شبرابلوله، بقيام إحدى السيدات وابنتها "ممرضة" بالحصول منهم على مبالغ مالية بلغ إجماليها حوالى (775200) جنيه، نظير توظيفها مقابل أرباح شهرية، ولم يفيا بذلك ورفضا رد المبالغ المالية إليهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الوقائع، وتعهدا برد المبالغ المالية للشاكين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. عمر بن عبد العزيز (17)

محمود سلطان

السودان.. إلى أين؟

فراج إسماعيل

«دموقراطية» الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

طوفان نوح بين العلم والدين

ياسر أنور

5يونيو من حيدر باشا إلى(ابن أخته)

د. هشام الحمامي

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» لهذا السبب البحرين تغرق طائرة مدنية
» "مدكور" يعود للشاشة من جديد في هذا التوقيت
» 7 معلومات عن استاد السلام أهمها رقم 2
» فيديو مثير لـ سما المصري من داخل "الجاكوزي"
» رقصة جريئة لـ دينا الشربيني تشعل السوشيال ميديا
» عاطل يمزق جسد طليقته لرفضها الرجوع إليه
» "زومبى" يغتصب فتاة ويطلب فدية صادمة
» سيدة وابنتها تنصبان على المواطنين فى 775 ألف جنيه
» أمر جديد سيحدث فى احتفالات عيد العرش بالمغرب
» "فيفا" يحتفل بعيد ميلاد "صلاح" بهذه الطريقة
» وباء يصيب الأيدى بسبب الهواتف الذكية

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة؟

  • عصر

    03:39 م

  • فجر

    03:13

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
بداية ونهاية.. سقوط ثانى رئيس إخوانى
الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»
نادي للكلاب
كومبارس
.