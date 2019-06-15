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"فيفا" يحتفل بعيد ميلاد "صلاح" بهذه الطريقة

الرياضة

صلاح
صلاح

عمرو محمد-متابعات

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هنأ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى بمناسبة عيد ميلاده الـ27 الذى يوافق اليوم.

وكتب "فيفا"، عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، "عيد ميلاد سعيد.. نجم المنتخب المصرى ونادى ليفربول.. محمد صلاح يحتفل اليوم بعيد مولده الـ 27.. تهانينا وتمنياتنا لك بمزيد من التألق".

ويستعد محمد صلاح للمشاركة مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى السابع من يوليو المقبل.

ويعيش محمد صلاح أزهى فترات حياته الكروية بعدما توج مع نادي ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بعدما سجل هدفًا في الفوز الذي تحقق على توتنهام بهدفين دون مقابل في المباراة النهائية التي جمعتهما بالعاصمة الإسبانية "مدريد".

ونجح محمد صلاح في الحصول على جائزة "الحذاء الذهبي" التي تمنح لأفضل هداف في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" للموسم الثاني على التوالي.

وبات محمد صلاح أول لاعب مصرى فى التاريخ يتوج بلقب دورى أبطال أوروبا، محرزاً أول ألقابه مع نادى ليفربول الذى انضم لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 قادماً من روما الإيطالى.



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