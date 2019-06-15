» عاطل يمزق جسد طليقته لرفضها الرجوع إليه

15 يونيو 2019 - 11:04 ص

أقدم عامل على طعن زوجته بسلاح أبيض لرفضها الرجوع إليه بعد الطلاق، وتم نقل المصابة إلى مستشفى قليوب.

وردت معلومات للواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية من الرائد محمود عقل رئيس مباحث قسم قليوب، بورود بلاغ من قسم شرطة قليوب من مستشفى قليوب التخصصى بوصول "ش.س" 27 عاما ربة منزل مصابة وتم حجزها للعلاج ولا يمكن استجوابها.

وبسؤال والد المصابة اتهم طليقها "حسن.ف" 30 عاما عامل بمقهى بالصعود لمنزله عن طريق التسلق والتعدى على ابنته بالضرب بسلاح أبيض "مطواة" محدثًا ما بها من إصابات لرفضها الرجوع إليه عقب تطليقها.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.