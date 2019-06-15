إلقاء 100 ألف قنبلة على لندن.. هذا رد تشرشل

15 يونيو 2019 - 10:56 ص

في يوم 22 يونيو لعام 1940 وعقب توقيع فرنسا وإجبارها على معاهدة الاستسلام سعى الألمان لشن حملة عسكرية ضد بريطانيا لإجبارها على الجلوس لطاولة المفاوضات.

ومع فشله في الهيمنة على المجال الجوي البريطاني خلال معركة بريطانيا، تلقى سلاح الجو الألماني المعروف بـ"اللوفتفافه" في 6 سبتمبر 1940 أوامر من أدولف هتلر والرايخ مارشال هرمان غورينغ، قائد سلاح الجو، بشن غارات ليلية مكثفة على العاصمة لندن وعدد من المدن البريطانية الأخرى ضمن ما عرف بعملية بليتز .

وتوالت العملية في الاستمرار ما بين شهري سبتمبر 1940 ومايو 1941، وشهدت أواخر ديسمبر 1940 واحدة من أسوأ عمليات القصف التي عرفها التاريخ متسببة في ظهور مصطلح حريق لندن الكبير الثاني، حيث حلّت الطائرات الألمانية فوق مدينة الضباب لتخرّب مساحة تجاوزت تلك التي دمّرها حريق لندن عام 1666 .

وخلال الليلة الفاصلة بين يومي 29 و30 ديسمبر 1940، حلّت أكثر من 135 قاذفة قنابل ألمانية فوق العاصمة البريطانية لندن لتلقي بنحو 100 ألف قنبلة، كان من ضمنها 120 طنا من المواد المتفجرة و22 ألف قنبلة حارقة، على مناطق مختلفة منها، استمر هذا القصف المدمر لساعات، حيث بدأ في حدود الساعة السادسة والربع مساء وتواصل لحدود الساعة العاشرة ليلا .

في الأثناء، تلقت لندن ضربة قاسية، حيث خرّبت العديد من الطرقات الرئيسية بشكل كامل كما استهدف الألمان خطوط الاتصال ومحطات القطار والجسور التي تمر فوق نهر التايمز، ومركز الهاتف بشارع فاراداي، وقد أسفر ذلك عن مقتل 160 بريطاني وإصابة أكثر من 250 آخرين، فارق العديد منهم الحياة خلال الأيام التالية عقب تدهور حالاتهم الصحية .

خلال عملية القصف، اعتمدت الطائرات الألمانية على القنابل الحارقة، حيث جهزت كل طائرة بنحو 200 قنبلة حارقة صغيرة وبسبب ذلك اندلع بلندن ما يزيد عن 1500 حريق.

وبالتزامن مع ذلك، عانى رجال المطافئ من مصاعب جمة لإخماد الحرائق، حيث استهدف الألمان شبكة توزيع المياه الرئيسية بالمدينة، كما عجز أعوان الحماية عن الحصول على مياه التايمز بسبب انخفاض منسوبه، ولجأوا للتزود بالمياه من المدن القريبة .

أيضًا، تزايدت حدّة الحرائق بلندن وتطلب إخماد بعضها أياما بسبب الرياح القوية وتركيز الألمان لقصفهم على مناطق معينة .

في الأثناء، اقتربت ألسنة اللهب من كاتدرائية القديس بولس التاريخية عقب سقوط عدد من القنابل الحارقة قربها. وأمام هذا الوضع، تدخل رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل وطالب بإنقاذ هذا المعلم التاريخي مقابل أي ثمن لتتحرك على إثر ذلك فرقة مطافئ خاصة تمكنت من تأمين وإنقاذ المكان .

وعلى الرغم من الخسائر المادية الجسيمة التي تسبب فيها القصف الألماني، رفض رئيس الوزراء تشرشل الاستسلام والرضوخ لمطالب هتلر، مفضلاً مواصلة القتال.