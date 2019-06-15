شاهد.. كواليس زيارة الرئيس السيسي للمنتخب الوطني

15 يونيو 2019 - 10:47 ص

زار الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم السبت المنتخب الوطني لكرة القدم خلال تدريباته باستاد الدفاع الجوي، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

والتقى الرئيس أعضاء المنتخب الوطني المشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة لكرة القدم التي ستستضيفها مصر انطلاقًا من شهر يونيو الجاري، وأعرب خلال اللقاء عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح للمنتخب في البطولة، مؤكدًا ثقته الكاملة في إدراك أعضاء جهاز المنتخب الوطني واللاعبين لحجم المسئولية الملقاة على عاتقهم، ومطالباً جميع أفراد المنتخب ببذل أقصى الجهد لإسعاد الشعب المصري الذي ينظر لهم بكل الاحترام والتقدير.

كما شدد الرئيس على أهمية تحلي أفراد المنتخب بالانضباط والسلوك الراقي، بما يعكس كونهم واجهة لحضارة مصر وعراقتها، ويبرز قيمة مصر وشعبها العظيم، ويكمل الصورة النهائية لنجاح البطولة تنظيمياً وجماهيرياً.