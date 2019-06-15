» ليغفر الله لك.. 3 أعمال أوصى بها النبي بعد ارتكاب الذنب

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دين ودنيا

الذنب
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ذكر مجمع البحوث الإسلامية، إنه فيما ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أنه حال أذنب العبد وارتكب معصية، فعليه أن يقوم بثلاثة أعمال، ليغفر الله سبحانه وتعالى له ذنبه فورًا.

وأوضح "البحوث الإسلامية" عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أوصى بهذه الأعمال الثلاثة عند الوقوع في معصية: "إسباغ الوضوء، صلاة ركعتين، والاستغفار"، منوهًا بأن الله عز وجل يغفر للإنسان ذنبه فور انتهائه من تلك الأعمال الثلاثة.

واستشهد بما ورد في سنن أبي داود، أنه قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا، فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ».


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