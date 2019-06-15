سياسي شهير: أقراص منع الحمل سبب الأزمة فى مصر

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السكان

منع الحمل

برداوي

كشف الدكتور والسياسي حسام بدراوي، عن السبب الحقيقي للازمة التي تمر بها مصر بمعظم المجالات.

وقال في تغريدة له بـ"تويتر": "التحدي الأكبر في مصر هو الانفجار السكاني، فنحن نزيد 2.5 مليون كل سنة ويستوعب كل تنمية اقتصادية في البلاد ولا توجد برامج توعية، توقيع: حسام بدراوي السياسي.

وتابع: "لا توجد أقراص منع حمل في السوق وأصبحت غير مدعومة ولا يجد السيدات لوالب ولا وسائل منع حمل.. توقيع حسام بدراوي طبيب النساء".

وانهالت التعليقات علي "بدراوي" حيث قال محمد صلاح: "أعتقد أن رفع الدعم عن المولد الثالث الحديث الولادة بداية من 2020 حل يجبر الشعب على الاهتمام بهدف آلامه للنهوض".

وتابع أخر بقوله: "صحيح ولكن في نفس الوقت المشكلة الأكبر أننا لم ننجح في تحويل هذا الانفجار السكاني من تحدٍ إلى فرصة ويبدو أن سبب في هذا هو غياب الرؤية لدى الأنظمة المصرية المتعاقبة".


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