خطأ "فادح" في امتحان التاريخ

أثارت واقعة في مسابقة مادة التاريخ لطلاب الشهادة المتوسطة، في لبنان، جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رصد الرواد خطأ نحوياً "فادحاً" في المسابقة، حيث تم نصب الفاعل بدلاً من رفعه.

وفي التفاصيل، تم رصد الناشطين خطأ نحوياً "فادحاً" في المسابقة، ففي السؤال الثالث الذي يتناول التطورات التي أدت إلى موافقة الإنجليز على مطالبة ديغول إرسال حملة عسكرية لاحتلال لبنان وسوريا في العام 1941، تم نصب الفاعل بدلاً من رفعه.

إذ جاء السؤال على الشكل التالي: "حدثت تطوراتٍ - بدلاً من حدثت تطوراتٌ- عدة أدت إلى أدت إلى موافقة الإنكليز على مطالبة ديغول إرسال حملة عسكرية لاحتلال لبنان وسوريا في العام 1941".

يُشار إلى أنّ هذا الخطأ ليس الوحيد في المسابقة، ففي مواضع كثيرة تم ارتكاب أخطاء في همزتي الوصل والفصل.