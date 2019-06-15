أول رد من المنتخب على حراسة "صلاح"

15 يونيو 2019 - 09:31 ص

نفى إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر لكرة القدم، ما تناولته تقارير صحفية سابقة بشأن وضع حراسة خاصة على غرفة محمد صلاح في معسكر "الفراعنة".

وقال لهيطة في تصريحات لقناة "صدى البلد"، إنه "لا توجد حراسة على غرفة صلاح"، نجم ليفربول الإنجليزي، مضيفًا أن الترتيبات للمعسكر وللاعبين جميعًا، في إشارة إلى عدم وجود ترتيبات خاصة بصلاح.

وقبيل كأس العالم 2018، اندلعت أزمة بين الاتحاد المصري لكرة القدم وصلاح لعدة أسباب، أهمها السماح بدخول الزوار إلى غرفة اللاعب المتوج مؤخرا بلقب دوري أبطال أوروبا.