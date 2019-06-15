خامنئي يرفض استلام رسالة ترامب

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متابعات - أمينة عبد العال

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ترامب

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 رفض خامنئي استلام رسالة من الرئيس  دونالد ترامب، وكان يحمل الرسالة رئيس وزراء اليابان  شينزو آبي أثناء زيارته لإيران.

وقال  المرشد الأعلى للثورة الإسلامية لآبي إن ترامب "لا يستحق تبادل الرسائل معه".

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد انسحب بشكل أحادي الجانب عام 2018 من الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني الذي تم التوصل إليه في فيينا عام 2015، ما أدى إلى إعادة فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران.

أرسلت واشنطن حاملة طائرات وسفينة حربية وبطارية صواريخ باتريوت وقاذفات بي-52 إلى منطقة الخليج ومارست ضغوطا على حلفاء مثل اليابان لكي يوقفوا شراء النفط الإيراني.




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