تعرف علي أسعار تذاكر المترو الجديدة

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الخط الثالث

بدأ اليوم تطبيق الزيادة في أسعار تذاكر المترو الخط الثالث، حسب قرار وزارة النقل.

وتبدأ الأسعار من 5 إلى 10 جنيهات حسب عدد المحطات.

وقال الوزير خلال جولته التفقدية لمتابعة الاستعدادات النهائية لفتح محطات هارون والف مسكن ونادي الشمس، إن الخط الثالث سيتكلف 90 مليار جنيه بالإضافة إلى 7 مليارات جنيه تكلفة 32 قطارا ستعمل بالخط بالإضافة إلى 34 مليار جنيه تكلفة تطوير الخط الأول للمترو.

وأضاف في تصريحاته الصحفية أن الـ9 محطات من العتبة حتى الأهرام تخسر شهريا 9 ملايين جنيه نتيجة الفرق بين المصروفات من تكاليف الصيانة والتشغيل والدخل.

وأكد أنه تمت مراعاة البعد الاجتماعي، وعدم المساس بأسعار اشتراكات الطلبة وذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن بحيث إن اشتراك الطلبة لـ25 محطة بمبلغ 33 جنيها و35 محطة بمبلغ 41 جنيها بنسبة تخفيض تصل 97%، وأسعار اشتراكات ذوى الاحتياجات الخاصة لعدد 25 محطة بمبلغ 22 جنيها.

وتابع: "35 محطة بمبلغ 27 جنيها بنسبة تخفيض تصل 98%، وأسعار اشتراكات كبار السن بعدد 35 محطة بمبلغ 135 جنيها بنسبة تخفيض تصل 90 %) على أن تكون بعدد 180 رحلة خلال الثلاثة أشهر أيهما أقرب، كما أن هناك اشتراكات مخفضة لباقي جمهور الركاب".

وقال إن أهم ما يميز الخط الثالث للمترو أن كافة محطاته وقطاراته مكيفة الهواء وخالية من التلوث ويتوافر بها سلالم متحركة ومصاعد كهربائية لكبار السن وشاشات عرض الكترونية لمواعيد قدوم القطارات.

وأضاف أن خدمة المترو تتميز بالسرعة (المسافة من محطة العتبة إلى محطة الأهرام تستغرق الرحلة 17 دقيقة وحتى محطة نادي الشمس ستستغرق الرحلة 25 ق) حيث سيتضاعف هذا الوقت في حالة ركوب وسيلة نقل أخرى سطحية في الاوقات العادية.

وقال إنه "بمقارنة تعريفة المترو بوسائل النقل الأخرى لنفس المسافة بين محطتي العتبة/ نادي الشمس ستظل تذكرة مترو الانفاق هي الأرخص".


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