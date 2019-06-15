رئيس الاستخبارات السعودي السابق يفجر مفاجأة عن مقتل خاشقجي

15 يونيو 2019 - 04:44 ص

قال الأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات الأسبق في المملكة العربية السعودية، إن مقاطعة قطر، لم تؤثر في "هامش المناورة" الخليجية مع إيران.

وردا على سؤال عما إذا كانت الأزمة الخليجية أثرت في العلاقات مع إيران، وقللت من هامش المناورة لدول الخليج؟" قال الفيصل لـ"فرنسا 24":

"لا أعتقد، أنا أعتقد بالعكس إن كان عمل شيء واحد فهو أظهر الأمور على حقيقتها، في السابق كان هناك دولة هي قطر تلعب على الطرفين تجامل من هنا وتعمل من هناك، والآن أصبح الأمر واضحا جدا هناك قطر مع إيران والبقية مع دول مجلس التعاون".

وتابع: "من يهدد السلام في منطقتنا هي إيران، بتدخلاتها غير المشروعة في دول عربية مختلفة من ضمنها اليمن والعراق والبحرين وسوريا ولبنان ودون داع لأنه ليس هناك أي مبرر لوجود القوات الإيرانية والميليشيات التي أنشأتها وتدعمها إيران في هذه المشاكل".

وردا على سؤال حول إن كان هناك باب للتفاوض مع إيران، قال الأمير تركي: "نحن في العالم العربي بصفة عامة كما سمعت في مؤتمر مكة للجامعة العربية ودول مجلس التعاون مدت يديها لإيران عدة مرات للتفاوض، وللأسف الأنشطة الإيرانية تمنع من أن يكون هناك قيمة لهذا التفاوض".

وفي رده على سؤال حول شعوره عندما علم بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في سفارة بلاده بمدينة إسطنبول التركية، قال الرئيس السابق لأجهزة الاستخبارات السعودي: "لا شك أنها كانت جريمة فظيعة، والإحساس بالألم والأذى وقع مني ومن غيري"، مضيفا أن هذه الجريمة البشعة ستجد جزاءها من خلال الشرع الإسلامي الذي تحكم به المملكة في محاكمها.

وقتل خاشقجي، الذي كان مقربا من الأسرة الحاكمة ثم أصبح منتقدا لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في أكتوبر من العام الماضي، في قنصلية المملكة بإسطنبول، مما أثار غضبا دوليا ودفع وزارة الخزانة الأمريكية لفرض عقوبات على 17 شخصا فضلا عن إصدار قرار في مجلس الشيوخ الأمريكي يلقي باللوم على ولي العهد السعودي.