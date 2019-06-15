عماد أديب: إيران تسعى لتوتير الأوضاع لهذا السبب

15 يونيو 2019 - 12:18 ص

كشف الإعلامي عماد الدين أديب، عن أن إيران تريد استدعاء حرب مع الجانب الأمريكي، لدفع أمريكا لرفع العقوبات عليها، موضحًا أن هناك تيارين داخل إيران أحدهما متشدد والآخر أكثر تشددًا.



وأضاف "أديب"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، أن ما يحدث الآن بين إيران وأمريكا أن كل طرف يريد فرض طلباته، ويضغط على الطرف الآخر، ولكن الطرفين لا يريدان حرب.

