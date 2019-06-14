ترامب يحمل إيران مسؤولية الهجوم على ناقلتي النفط

14 يونيو 2019 - 11:26 م

حمّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إيران مسؤولية الهجوم الذي استهدف ناقلتي نفط في خليج عُمان، الخميس.

وقال: «إيران نفذت (الهجوم) وتعلمون ذلك لأنكم شاهدتم القارب» في إشارة إلى الزورق الإيراني الذي ظهر في فيديو نشره الجيش الأمريكي ويقول إنه لمجموعة من الحرس الثوري الإيراني تقوم بإزالة لغم غير منفجر من الناقلة اليابانية، إحدى الناقلتين اللتين تعرضتا لاعتداء في خليج عُمان، الخميس.

وأضاف: «الولايات المتحدة تأخذ ما حدث على محمل الجد»، مشددا على أن «خليج عُمان لن يُغلق وإذا تم إغلاقه بالفعل فلن يكون ذلك لفترة طويلة».



وفي السياق، جدد ترامب تعهده بمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية.

