  • السبت 15 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر12:03 ص
بحث متقدم
عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على ضرب ناقلتي نفط في خليج عمان

كامل الوزير

وزير النقل: هذه هي أسباب تحريك أسعار تذاكر المترو

الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط

أبو الغيط: إيران تدفع الجميع نحو مواجهة لن يسلم منها أحد

السقا

مزاعم بسرقة مسلسلات رمضان.. «الفكر أجنبي والتقليد مصري»

ترك

تركي آل الشيخ يعلن عن أغنية جديدة مع «حماقي»

ارشيفية

«الجنيه» يسترد عافيته أمام «الدولار».. وخبراء: هذه الأسباب

ثامر السبهان

وزير سعودي يزور سوريا

الإخوان

لماذا أدانت «الإخوان» فض اعتصام السودان وتجاهلت شهداء «بطل14»؟

خاشقجي

أول رد للسعودية على مزاعم «منشار» خاشقجي

دار الافتاء

فتوى صادمة للأطباء: ما تفعلونه لا يجوز

بالخط الثالث..

وزير النقل: هذه هي أسباب تحريك أسعار تذاكر المترو

آخر الأخبار

كامل الوزير
كامل الوزير

المصريون ـ متابعات

أكد المهندس كامل الوزير أن مشروعات مترو الأنفاق ذات استثمارات ضخمة فالخط الثالث سيتكلف 90 مليار جنيه بالإضافة إلى 7 مليارات جنيه تكلفة 32 قطارا ستعمل بالخط بالإضافة إلى 34 مليار جنيه تكلفة تطوير الخط الأول للمترو، لافتا إلى أن الـ9 محطات من العتبة حتى الأهرام تخسر شهريا 9 ملايين جنيه نتيجة الفرق بين المصروفات من تكاليف الصيانة والتشغيل والدخل.
ولفت إلى أنه بالنسبة لتحريك سعر تذكرة الخط الثالث للمترو فإنه تمت مراعاة البعد الاجتماعي، حيث تم عدم المساس بأسعار اشتراكات الطلبة وذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن بحيث إن اشتراك الطلبة لعدد 25 محطة بمبلغ 33 جنيها وعدد 35 محطة بمبلغ 41 جنيها بنسبة تخفيض تصل 97%، وأسعار اشتراكات ذوى الاحتياجات الخاصة لعدد 25 محطة بمبلغ 22 جنيها، وعدد 35 محطة بمبلغ 27 جنيها بنسبة تخفيض تصل 98%، وأسعار اشتراكات كبار السن بعدد 35 محطة بمبلغ 135 جنيها بنسبة تخفيض تصل 90 %) على أن تكون بعدد 180 رحلة خلال الثلاثة أشهر أيهما أقرب، كما أن هناك اشتراكات مخفضة لباقي جمهور الركاب، بحسب "المصري اليوم".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. عمر بن عبد العزيز (17)

محمود سلطان

السودان.. إلى أين؟

فراج إسماعيل

«دموقراطية» الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

طوفان نوح بين العلم والدين

ياسر أنور

5يونيو من حيدر باشا إلى(ابن أخته)

د. هشام الحمامي

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» خبير عسكري: "الإخوان حاولوا فصل قناة السويس وسيناء عن مصر"
» "العسكري" السوداني: "الفلول" و"اليسار" يعرقلون التفاوض
» «برهامي»: الاختلاط بين الموتى فى المقابر «غير جائز»
» مفاجاة.. «كلوب» يُضحي بـ«صلاح» من أجل هذا النجم
» عشرات الآلاف من النساء يضربن عن العمل بسويسرا
» زوارق إيرانية تمنع سحب الناقلة فرونت ألتير
» السعودية تتجه لرفع الحظر عن الكحول
» الزمالك يوافق على رحيل «كهربا» بشرط
» يعتدي على والد خطيبته بـ"مطواة" بسبب تأخر الزواج
» "أحمد أحمد" يصل مصر لحضور افتتاح أمم إفريقيا
» 4 مصريين يخطفون بلدياتهم و"يبصّموه" على إيصالات أمانة

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة؟

  • فجر

    03:13 ص

  • فجر

    03:13

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
بداية ونهاية.. سقوط ثانى رئيس إخوانى
الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»
نادي للكلاب
كومبارس
.