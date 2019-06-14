وزير النقل: هذه هي أسباب تحريك أسعار تذاكر المترو

أكد المهندس كامل الوزير أن مشروعات مترو الأنفاق ذات استثمارات ضخمة فالخط الثالث سيتكلف 90 مليار جنيه بالإضافة إلى 7 مليارات جنيه تكلفة 32 قطارا ستعمل بالخط بالإضافة إلى 34 مليار جنيه تكلفة تطوير الخط الأول للمترو، لافتا إلى أن الـ9 محطات من العتبة حتى الأهرام تخسر شهريا 9 ملايين جنيه نتيجة الفرق بين المصروفات من تكاليف الصيانة والتشغيل والدخل.



ولفت إلى أنه بالنسبة لتحريك سعر تذكرة الخط الثالث للمترو فإنه تمت مراعاة البعد الاجتماعي، حيث تم عدم المساس بأسعار اشتراكات الطلبة وذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن بحيث إن اشتراك الطلبة لعدد 25 محطة بمبلغ 33 جنيها وعدد 35 محطة بمبلغ 41 جنيها بنسبة تخفيض تصل 97%، وأسعار اشتراكات ذوى الاحتياجات الخاصة لعدد 25 محطة بمبلغ 22 جنيها، وعدد 35 محطة بمبلغ 27 جنيها بنسبة تخفيض تصل 98%، وأسعار اشتراكات كبار السن بعدد 35 محطة بمبلغ 135 جنيها بنسبة تخفيض تصل 90 %) على أن تكون بعدد 180 رحلة خلال الثلاثة أشهر أيهما أقرب، كما أن هناك اشتراكات مخفضة لباقي جمهور الركاب، بحسب "المصري اليوم".

