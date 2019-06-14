واشنطن: الوضع بالخليج مسؤولية دولية ونعوّل على الدبلوماسية

14 يونيو 2019 - 10:50 م

قال وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان، الجمعة، إن "الوضع في الخليج مسؤولية دولية، ونعول على الدبلوماسية كوسيلة لخفض التوتر".



وأضاف شاناهان، في تصريح صحفي، أن "واشنطن تتطلع لبناء تفاهم دولي لمعالجة أزمة الخليج الدولية بعد هجمات الخميس"، بحسب قناة "الحرة" الأمريكية.



وصباح الخميس، تعرضت ناقلتا نفط لهجوم في مياه خليج عمان، وتم إنقاذ طاقميهما المكون من 44 شخصًا.



والجمعة، حمّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران مسؤولية الهجمات، مشيرا إلى فيديو نشره جيش بلاده يظهر فيه زورق قال إنه لمجموعة من الحرس الثوري الإيراني، تقوم بإزالة لغم غير منفجر من إحدى الناقلتين.



كما صرّح مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية، أن التحقيق الأولي في الهجوم على ناقلتي النفط والأدلة المتوفرة "تؤكد وقوف الحرس الثوري الإيراني وراءه".



من جهتها، رفضت البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة "بشكل قاطع" المزاعم الأمريكية بشأن الهجمات على ناقلتي النفط، قائلة إنها "لا أساس لها من الصحة".



فيما وصف وزير خارجية إيران جواد ظريف، الحادث بأنه "أكثر من مريب".



ويأتي الحادث بعد شهر من إعلان الإمارات تعرض 4 سفن شحن تجارية لعمليات تخريبية قبالة ميناء الفجيرة بالإمارات، ثم تأكيد الرياض، تعرض ناقلتين سعوديتين لهجوم تخريبي، وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي، قرب المياه الإقليمية للإمارات.

