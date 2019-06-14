حقيقة وفاة "عزت أبو عوف"

14 يونيو 2019 - 08:55 م

نفى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، نبأ وفاة الفنان عزت أبوعوف، مؤكدًا أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة.

وقال نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات صحفية ، إن عوف لا يزال يرقد داخل العناية المركزة في أحد المستشفيات الخاصة، ولا صحة لخبر وفاته.

يشار إلى أن النجم عزت أبو عوف يتلقى العلاج داخل أحد مستشفيات المهندسين، خاصة أنه يعانى من تعب فى الكبد والقلب، وكان أبو عوف ينتظر استكمال تصوير فيلم "كل سنة وأنت طيب" مع النجم تامر حسنى.