وديًا.. الكاميرون يتعادل إيجابيًا مع مالي

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المصريون

الكاميرون

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما نتيجة لقاء الكاميرون ومالى، فى المباراة الودية التى جمعتهما اليوم الجمعة، فى إطار استعدادهما لخوض منافسات بطولة أمم أفريقيا 2019 فى مصر.

تقدم منتخب مالى فى البداية عن طريق يوسف كوني، من تصويبة رائعة، فشل حارس منتخب الكاميرون فى التصدى لها، بالدقيقة 22 من زمن المباراة.

ونجح كريستيان باسوجوج، فى إدراك هدف التعادل لمنتخب الأسود فى الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول، عن طريق ضربة رأسية قوية.

ويلعب منتخب الكاميرون فى أمم إفريقيا 2019، ضمن منتخبات المجموعة السادسة بجانب غانا، بنين وغينيا بيساو، بينما تلعب مالى فى المجموعة الخامسة مع تونس، موريتانيا وأنجولا.


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