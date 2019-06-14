» "أحمد أحمد" يصل مصر لحضور افتتاح أمم إفريقيا

14 يونيو 2019 - 08:00 م

وصل أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الجمعة إلى مصر، بعد انتهاء التحقيقات التي كانت أجرتها معه السلطات الفرنسية لاستجوابه في باريس على خلفية اتهامه بشبهات فساد.

وتأتي زيارة أحمد أحمد، إلى مصر لحضور افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بمواجهة منتخب مصر أمام زيمبابوي للبطولة القارية التي ستنطلق يوم 21 من الشهر الجاري وتستمر حتى 19 يوليو المقبل.

جدير بالذكر، أن شرطة مكافحة الفساد والجرائم المالية والضريبية الفرنسية كانت قد أعلنت عن إخلاء سبيل رئيس الاتحاد الإفريقي دون توجيه اتهامات له بعد التحقيقات التي طالته حول فسخ (كاف) عقدًا يربطه بشركة التجهيزات الرياضية الألمانية (بوما) من جانب واحد والتعاقد مع شركة (تكنيكال ستييل) الواقعة بمدينة "سيان سور مار" الفرنسية بتكلفة تصل إلى 830 ألف دولار.