» المؤبد لقاتل الطلاب المسلمين في أمريكا

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السجن المؤبد

محكمة أمريكية

قاتل المسلمين

حكمت محكمة أمريكية بالسجن المؤبد على متهم بقتل ثلاثة طلاب من جيرانه المسلمين قبل 4 سنوات.

وأقر القاتل كريغ هيكس (50 عاما) الإقرار بجريمته بعد أن حصل على ضمانة تخلي الاتهام عن طلب إعدامه، وذلك بعد إدانته في الجريمة التي ارتكبها في فبراير 2015.

وكان هيكس قتل طالب الطب السوري ضياء بركات (23 عاما) وزوجته الأردنية من أصل فلسطيني يسر أبو صالحة (21 عاما) وشقيقتها رزان (19 عاما) في مدينة تشابيل هيل الجامعية في نورث كارولاينا.

وكان مقطع  فيديو يظهر القاتل وهو يرن جرس شقة الزوجين ويلومهما على ركن سيارتهما في مكان مخصص لسيارته.

واعتبرت أسرة الضحايا أن ذلك لم يكن سوى ذريعة وأن هيكس كان يكره المسلمين، وطلبت من المحكمة اعتبار أن دافع الجريمة هو الكراهية الدينية معتمدة على رسائل للقاتل بهذا المعنى نشرها عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

بينما رفضت السلطات القضائية اعتماد هذا الدافع باعتباره يشكل ظرف تشديد أمام القانون. لكن قائد شرطة تشابيل هيل اعتذر عن المقاربة التي اعتمدتها أجهزته.

وقال في بيان : "ما نعرفه الآن جميعا وما كنت وددت لو عرفته قبل أربع سنوات، هو أن مقتل ضياء ويسر ورزان كان أكثر من خصومة حول مكان ركن سيارة".

يذكر أن الجريمة قد أثارت عند حدوثها استياء كبيرا في الولايات المتحدة وندد بها وقتها الرئيس آنذاك باراك أوباما، كما أدت إلى تظاهرات تنديد في إيران والأردن وفلسطين.


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