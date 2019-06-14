مفاجاة.. «كلوب» يُضحي بـ«صلاح» من أجل هذا النجم

14 يونيو 2019 - 07:03 م

رحب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، برحيل النجم محمد صلاح، جناح الريدز والمنتخب الوطني، من أجل التعاقد مع الإيفواري نيكولا بيبي نجم ليل الفرنسي، حسبما كشفت تقارير صحفية فرنسية.

وقالت صحيفة "لو 10 سبورت" صباح اليوم الجمعة إن العلاقة بين يورجن كلوب ومحمد صلاح ازدادت تعقيدًا، مؤكدة أن المدرب لن يمانع رحيل اللاعب للظفر بخدمات بيبي البالغ من العمر 24 عامًا.

وأضافت الصحيفة، أن صفقة التعاقد مع بيبي قد تفسد الأجواء الجيدة التي تسود حاليًا في ليفربول بعد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام عقب الفوز بنتيجة (2-0) في المباراة النهائية.

وأوضحت، أن ليفربول تقدم بعرض لإدارة ليل لضم بيبي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، إلا أن المقابل المادي لم يقنع النادي الفرنسي للتفريط في خدمات اللاعب، الذي يستهدف أكثر من ناد ضمه.

يذكر أن الجناح الإيفواري بيبي سجل 23 هدفًا في 41 مباراة لعبها مع ليل في الموسم المنقضي (2018-19) بجميع المسابقات، وسيشارك اللاعب مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.