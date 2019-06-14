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إلغاء أولى حفلات "الديسكو الحلال" بجدة.. تعرف على السبب

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ألغت الهيئة العامة للترفيه السعودية، أمس الخميس، أولى حفلات "ديسكو وايت" أول ملهى ليلي سعودي والمعروف باسم "الديسكو الحلال" بمدينة جدة السعودية، بعد عاصفة شديدة من الانتقادات.

وكان من المفترض أن يقام الحفل، أمس، في الساعة العاشرة مساء بحضور نجم الراب الأمريكي الشهير "ني يو".

ونشر المغني "ني يو" عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" تغريدة يعتذر فيها للسعوديين عن إلغاء الحفل، قائلاً: "أعتذر لسكان المملكة العربية السعودية، كنت في طريقي إلى مكان الحفل عندما سمعت بخبر إلغائه بسبب بعض المشاكل التقنية".

وأضاف نجم الراب: "كنت أتطلع للغناء في السعودية، وحبي الخالص للشباب في ملهى (وايت) بجدة، ربما سنحاول مجددًا في وقت آخر، فقط دعوني أعلم بذلك".

وكانت الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، نشرت بيانًا، أمس، عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر" أعلنت فيه أنها ستفتح تحقيقًا فوريًا بشأن أولى حفلات "ديسكو جدة".

وذكرت في بيانها: "فتحت الهيئة العامة للترفيه، تحقيقًا فوريًا في مقاطع فيديو جرى تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء، لإحدى الفعاليات في مدينة جدة".

وأضافت: "وبحسب المعلومات التي تبينت للهيئة في متابعتها للموضوع بالفعالية المقامة (project x )، مخالفة للإجراءات القانونية والأنظمة المعمول بها، ولم يجر ترخيصها من قبل الهيئة، وكانت بالأصل ترخيصاً لإقامة فاعلية أخرى استغل متعهدها موافقة الهيئة على تمديد إقامتها إلى تاريخ 11 شوال 1440، لارتكاب هذه المخالفات الجسيمة وغير المقبولة".


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