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نائب: يطالب بحملة قومية للتوعية بمخاطر الزواج المبكر

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الزواج
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متابعات- مصطفى صابر

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توعية المواطنين

النائب شكري الجندي

قال النائب شكرى الجندى، عضو لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن الزواج المبكر وزواج القاصرات من المشكلات المجتمعية والدينية التى يجب التصدى لها، موضحا أن دار الإفتاء المصرية أكدت أن زواج القاصرات حرام شرعًا، كما أنه مخالف للقانون، لأنه يؤدى إلى الكثير من المفاسد والأضرار فى المجتمع.

وشدد "الجندى"، فى تصريح له، على أن معالجة هذه القضية تتطلب تكاتف مؤسسات المجتمع ككل، خاصة المؤسسات الدينية (الأزهر والأوقاف والكنيسة)، والمؤسسات التعليمية (المدارس والجامعات)، ووزارة الصحة، والمجتمع المدنى والإعلام، بأن يتم تدشين حملة قومية كبرى تصل لكل أنحاء الجمهورية، للتوعية بخطورة الزواج المبكر وزواج القاصرات، وشرح وتوضيح آثاره السلبية ومخاطره الطبية والصحية خاصة على الفتاة.

وأضاف "الجندى"، أن الزواج مسئولية اجتماعية ويجب ان يكون الشخص بالغ وعاقل وبلغ سن الرشد ويستطيع تحمل المسئولية، خاصة أن الظروف الاقتصادية أصبحت صعبة جدا، وليس اى شخص يستطيع أن يتزوج ويفتح بيت ويكون أسرة، وأحيانا ذلك يكون من أسباب الطلاق.


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