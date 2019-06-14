تفاصيل خيانة «ماريا كاري» لخطيبها السابق

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الخيانة

ماريا كاري

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كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية، في تقرير لها، أن المغنية الأمريكية ماريا كاري كانت على علاقة بحبيبها الحالي الراقص الشهير بريان تانكا، خلال فترة خطوبتها من الملياردير الأسترالي جيمس باكر الذي انفصلت عنه في 2016.

وقالت الصحيفة البريطانية، إن "ماريا" كانت ترسل صور مثيرة لـ"تانكا " من هاتفها في الوقت الذي كانت تقضي فيه رحلة بحرية مع خطيبها السابق، بمعاونة أحد مساعديها.

وكانت ماريا كاري أنهت علاقتها مع جيمس باكر قبل أسابيع من إقامة حفل زفافهما الأسطوري ورفضت استرجاع خاتم خطوبتها الذي يقدر بملايين الدولارات وبعد أشهر أعلنت ارتباطها ب بريان تانكا الذي يصغرها في العمر بحوالي 15 عاما.


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