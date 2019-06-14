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دراسة حديثة تحذر: الإفراط في تناول اللحوم الحمراء يعرضك للموت

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اللحوم الحمراء
اللحوم الحمراء

حسن عاشور

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حذرت دراسة حديثة من تناول اللحوم الحمراء، نظرا لإسهامها في ارتفاع نسبة الكوليسترول، والتأثير على كفاءة القلب، ما يؤدي إلى الوفاة.

وقال فرانك هو أستاذ التغذية في جامعة هارفارد، إن زيادة استهلاك اللحوم الحمراء يؤدي للوفاة المبكرة بنسبة 10%، و أن استبدال هذا الطعام بمصادر بروتين أخرى يساعد الإنسان على العيش لفترة أطول، وفقا لـ"سكاي نيوز" نقلا عن مجلة "بي إم جي" البريطانية.

وأوضح "فرانك " أنه يمكن استبدال اللحوم الحمراء بأطعمة أخرى تحتوي على البروتين، مثل الدواجن والأسماك والمكسرات والبقوليات والخضار.

وأوضحت الدراسة التي جرى إجراؤها على 53 ألف امرأة و27 ألف رجل في الولايات المتحدة الأمريكية، أن زيادة استهلاك اللحوم الحمراء يسبب الوفاة.

وأكد "فرانك" أنه بتحليل بينات النظام الغذائي للمشاركين في الدراسة، أثبت أن زيادة استهلاك اللحوم الحمراء بمقدار 500 جرام يوميا يسبب الوفاة المبكرة بنسبة 13%، وينبغي استبدال اللحوم الحمراء أو التقليل منها.


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