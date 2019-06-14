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زوج يذبح زوجته بعد ضبط عشيقها أسفل السرير

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ذبح
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متابعات- مصطفى صابر

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الإسكندرية

الخيانة الزوجية

زوج يذبح زوجته

شهدت محافظة الإسكندرية جريمة بشعة، حيث أقدم رجل على قتل زوجته لاكتشافه عشيقها أسفل السرير عقب قدومه من عمله فى غير موعده مما دفعه لقتلها بسلاح أبيض ومطاردة عشيقها حتى قفز من الدور الرابع من شرفة المنزل وتم ضبطه بواسطة الأهالى وإبلاغ الشرطة.

وانتقلت قيادات قسم الشرطة لمكان الحادث وتبين أن الزوج أقدم على المنزل من عمله فى موعد غير معتاد وتناول وجبة الغذاء وذهب للنوم لكنه سمع حركة غير عادية أسفل السرير ثم لاحظ وجود شخص غريب، فذهب مسرعًا إلى المطبخ لإحضار سكين وذبح زوجته.

 

 وطارد الزوج العشيق الذى أغلق باب الغرفة من الداخل ولاذ بالهرب وألقى نفسه من الطابق الرابع قبل أن يمسك به الزوج ولكنه لم يلق مصرعة وتم ضبطه بواسطة الأهالي لاعتقادهم أنه لص.

 وتم ضبط المتهمين ونقل جثة السيدة للمشرحة وعاين فريق من النيابة العامة موقع الجريمة واستمعوا لشهود العيان وجارى استكمال التحقيقات.


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