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داعية سلفي يطالب أولياء الأمور بإلحاق أبنائهم بالتعليم الأزهري

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الأزهر

داعية سلفي

الثانوية العامة

 طالب سامح عبد الحميد حمودة الداعية السلفي، أولياء الأمور بإلحاق أبنائهم في العليم الأزهري وذلك بعد ازدياد حالات الانتحار في التعليم العام، موضحا أن الثانوية الأزهرية ليس فيها منتحرون.

وقال الداعية السلفي في تصريحات خاصة، أنصح الآباء والأمهات بإلحاق أولادهم بالتعليم الأزهري، لأنه يزرع الإيمان والطمأنينة في قلوب الطلاب، والدراسة فيه هادئة وليس فيها الضغط العصبي الذي في الثانوية العامة.

وأضاف حمودة، التعليم الأزهري الجامعي فيه نظائر لجميع الكليات التي في العليم العام، طب وهندسة ولغات وغيرها، بل هناك كليات في الأزهر غير موجودة في التعليم العام..

وتابع ،مشيخة الأزهر نقَّحت الكتب الأزهرية، فأصبحت المواد أيسر وأوضح وأسهل، والطالب الأزهري يدرس علوم الدين والدنيا، فيصبح مثقفًا متعدد النواحي، ويكون بمنجاة من الاكتئاب والحزن والقلق الذي يُؤدي للانهيار.


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