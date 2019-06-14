البرلمان يطالب بوضع خطة لحل أزمة عجز المعلمين

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تقدم النائب بسام فليفل، بطلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة فى التعامل مع أزمة عجز المعلمين فى العام الدارسى المقبل، متسائلا: "هل تم وضع خطة للتعامل مع هذا الأمر حتى لا تتكرر واقعة العام الماضى".

وأوضح عضو مجلس النواب، أن عجز المعلمين من أبرز المشاكل التى تؤثر على العملية التعلمية، ولهذا قامت وزارة التربية والتعليم العام الماضى بطرح مسابقة بالعقود المؤقتة، ولكن ترددت أنباء عن فسخ التعاقد معهم على الرغم من أنهم لم يعملوا سوى لشهرين فقط، وهذا يعنى أن الأزمة مازالت قائمة.

وطالب عضو مجلس النواب، بعرض خطة الوزارة للتعامل مع هذا الأمر، وهل سيتم فسخ التعاقد مع المعلمين المؤقتين، ثم يتم إجراء مسابقة أخرى لسد العجز أم ما هى رؤية الوزارة للتعامل فى هذا الإطار.

 


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