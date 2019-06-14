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مسجل خطر وعاطل يقتلان صديقهما بسبب خلافات مالية

قضايا وحوادث

قتل
ارشيفية

متابعات- مصطفى صابر

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السلام

النيابة العامة

عاطل

حبس مسجل خطر

خلافات مالية

قررت نيابة حوادث شرق القاهرة حبس مسجل خطر وعاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بقتل صديقهما، وتبين من التحقيقات والتحريات، أن المتهمين تخلصوا من المجني عليه بسبب الخلافات المالية، وأشارت التحريات أن المتهمين استدرجوا المجني عليه إلى منطقة مهجورة وتعدوا عليه بالضرب وعقب نقله إلى المستشفى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وجهت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد وحيازة سلاح وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية كانت بتلقي مأمور السلام ثانٍ، أخطارًا من مستشفى السلام العام باستقبال أحد الأشخاص (عاطل - سن 27 مقيم بدائرة القسم - سبق اتهامه في قضيتين آخرهما "سرقة مسكن") توفى متأثرًا بإصابته بجروح طعنية متفرقة بالجسم وتوقف عضلة القلب.

على الفور تم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده عن وجود خلافات مالية سابقة بين المتوفى وشخصين (عاطلين – "سن 19 ، سن 24" سبق اتهام أحدهما في قضية "سرقة مسكن" - مقيمين بدائرة القسم)، قام على إثرها المجنى عليه بالتعدي على أحدهما بالضرب مُحدثاً إصابته بجروح بالرأس والرقبة "لم يُحرر محضراً بشأنها"، وفى يوم الواقعة حدثت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المتهمان على المجنى عليه بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء محدثان إصابته المنوه عنها والتي أودت بحياته وفرا هاربين.

بإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهما، وبحوزتهما (2 سلاح أبيض "سنجة " المستخدمان في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة).


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