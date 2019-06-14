أماكن وأسعار «الإريال الديجيتال» لمشاهدة أمم إفريقيا

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الاريال الديجتال

أكد المخرج شكري أبو عميرة عضو الهيئة الوطنية للإعلام، إنه سيتم بث قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات كأس الأمم الأفريقية على القناة الثانية الأرضية، ولن يتم غلق القناة الثانية الفضائية، ليشاهد المواطن المصري مباريات البطولة.

وأضاف «أبو عميرة» في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن "الإريال الديجيتال" يتم بيعه في منطقة باب اللوق، وفي منافذ الهيئة الوطنية للإعلام.

ويباع الإريال بسعر من 400 إلى 700 جنيه، موضحًا أن هذا الإريال سيستخدم بعد ذلك في نقل الكثير من الأحداث الرياضية بالتقنية الرقمية (HD).


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