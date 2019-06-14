» نجم تونس يعلق على غياب ظهير الأهلي

14 يونيو 2019 - 04:48 م

أبدى حاتم الطرابلسي، نجم منتخب تونس السابق، حزنه من غياب علي معلول نجم النادي الأهلي عن المشاركة مع "نسور قرطاج" في بطولة أمم أفريقيا 2019.

وقال حاتم الطرابلسي، عبر صفحته الرسمية على "تويتر": "رفض على معلول للحديث عن أسباب إخراجه الآن يحسب له تفاديا للتشويش مع تكذيبه لما يقال عن رفضه البقاء احتياطيا يفتح باب التساؤلات أمام التعتيم الموجود ليؤكد أن القرار خارج عن الأمور الفنية أو التأديبية، والأكيد أن غيابه وهو أحسن ظهير أيسر في تونس حاليا سيضعفنا في هذه المسابقة".

وأوقعت قرعة بطولة أمم أفريقيا 2019 منتخب تونس في المجموعة الخامسة بجانب منتخبات مالي وموريتانيا وأنجولا.

ويفتتح منتخب تونس مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية بمواجهة أنجولا يوم 24 يونيو الجارى قبل أن يواجه مالى وموريتانيا على الترتيب.