رسميًا.. «كاف» يرفع الإيقاف عن جهاد جريشة

14 يونيو 2019 - 04:31 م

رفع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف» الإيقاف عن الحكم الدولى جهاد جريشة الذى تم إصداره على خلفية إدارته مباراة ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الترجي والوداد البيضاوى.

كان الكاف قد قرر إيقاف جهاد جريشة لمدة 6 أشهر، وبرر ذلك بأدائه السيئ فى لقاء الوداد والترجى بذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا.

من جانبه قال عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام ومسئول التطوير فى الكاف إنه تم رفع الإيقاف رسميا عن جهاد جريشة وسوف يشارك فى إدارة منافسات بطولة أمم أفريقيا المقرر انطلاقها يوم الجمعة القادم.

أضاف: جهاد جريشة لن يخوض أى اختبارات جرى للحكام بعدما قام بالجرى فى نهائيات مونديال بولندا للشباب الذى لم يستكمله بعد قرار الإيقاف لمدة 6 أشهر من قبل الكاف.

لفت إلى أن لجنة الحكام بذلت مجهودا لرفع الإيقاف عن جريشة وتم إرسال الدكتور عزب حجاج مدير اللجنة من أجل سداد قيمة الرسوم الخاصة بالالتماس للكاف فى أحد البنوك فى مدينة 6 أكتوبر لإنهاء أزمة الإيقاف للحكم الدولى.