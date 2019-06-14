مجلس الوزراء يكشف حقيقة منع الاختلاط بين الطلاب والطالبات بالجامعات

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متابعات - أمينة عبد العال

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الجامعات

مجلس الوزراء

التواصل الاجتماعي

ترددت أنباء عن فصل الطلبة والطالبات بالجامعات المصرية، إلا أن مجلس الوزراء رد على هذه  الأنباء بشأن قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بفصل الطلاب عن الطالبات داخل المدرجات بكليات الجامعات بدايةً من العام المقبل.

ونفى المجلس ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن الفصل بين الطلاب والطالبات داخل المدرجات.

وقالت الوزارة في تصريحات صحفية: "لا صحة علي الإطلاق لما تم تداوله حول قيام الوزارة بفصل الطلاب عن الطالبات داخل المدرجات بكليات الجامعات المصرية، وأنه لم يصدر أي قرار سواء من الوزارة أو المجلس الأعلى للجامعات بشأن هذا الأمر.

وأضافت أن "كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام".


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