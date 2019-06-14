دكتور جامعي: "اللي عايز يتبغدد يدفع"

14 يونيو 2019 - 03:01 م





عقب الدكتور طارق حماد، عميد كلية التجارة جامعة عين شمس،علي ارتفاع أسعار الطاقة قائلا :" رفع الدعم عن الطاقة، سيجعل المواطنين يرشدون استهلاكهم، معقبا: "لما يكون البنزين والكهرباء ببلاش، هنزود استهلاكنا".



وأضاف "حماد"، خلال لقاء خاص ببرنامج "ملفات" المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، اليوم الجمعة، ب أن سعر الطاقة بالنسبة للأقل دخلا سيظل معقولا، حيث أن رفع الدعم لن يتأثر به سوى الأغنياء فقط، معقبا: "اللي عايز يتبغدد يدفع، الدولة مش هتدفع".



و أشار إلي أنه بدون توفير بنية تحتية لن تستطع أي دولة جذب استثمارات، ولهذا توجهت مصر للاهتمام بالبنية التحتية، سعيًا وراء تحقيق تنمية مستدامة تخدم الأجيال القادمة.

