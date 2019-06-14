» مقتل شاب بالأسلحة البيضاء في الطريق العام بالنهضة

14 يونيو 2019 - 02:07 م

أقدم متهمون على قتل شاب بالأسلحة البيضاء فى الطريق العام أمام المواطنين منطقة النهضة بمدينة السلام، وأثبتت التحريات، صحة الواقعة بقيام المتهمين بقتل المجني عليه، وطعنه بالطريق العام، لخلافات فيما بينهما.

ونجحت الأجهزة الأمنية فى القبض على المتهمين بمنطقة النهضة بمدينة السلام، وأمرت نيابة السلام، بتفريغ كاميرات المراقبة، بمحيط واقعة مقتل شاب بأحد شوارع مدينة النهضة بالسلام، لتحديد هوية المتهمين.

وكشف مصدر أمنى أن المجني عليه هو "م.م"، وكشفت تحريات المباحث قيام عاطلين، بالهجوم علي المجني عليه في بالطريق العام، وسددوا له عدة طعنات وفروا هاربين.

ترجع الواقعة بتلقى غرفة عمليات النجدة، بلاغاً من الأهالي، يفيد بقيام عاطلين، بتسديد عدة طعنات لشاب، حتي لفظت أنفاسه الأخيرة، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.