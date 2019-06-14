السعودية تعلن توفير وظائف أمنية للسيدات

عمرو محمد-متابعات
قالت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية السعودية عن توفر وظائف نسائية برتبتي "جندي أول وجندي" في الأحوال المدنية .
وأضافت الإدارة إنه تم فتح باب القبول والتسجيل لوكالة الأحوال المدنية للعنصر النسائي برتبة "جندي أول - جندي" للقيام بأعمال الأمن والحراسة بالمكاتب النسائية للأحوال المدنية في مناطق ومحافظات المملكة .
وأوضحت أن استقبال طلبات القبول سيتم عبر بوابة (أبشر-التوظيف) خلال الفترة الممتدة من يوم الأحد إلى الأربعاء الساعة العاشرة صباحا .
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