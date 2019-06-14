رسالة صادمة من "الحلفاوي" لرافضي تشجيع المنتخب

14 يونيو 2019 - 01:35 م

وجه الفنان "القبطان" نبيل الحلفاوي والمعروف بانتمائه الكروي لنادي الأهلي، رسالة مؤثرة لمن يرفض تشيخ منتخب مصر ويشجع غيرة من المنتخبات الأخرى.

وقال في تغريده له بـ"تويتر": "ده إيه اللي إحنا وصلنا له ده؟!.. فيه قطاع كبير من الجمهور كراهيته للمنافس وصلته لدرجة إنه مش عارف يبقى جمهور للفريق القومي كل همه تشويه أي لاعب ينتمي لمنافسه..مش قادر يتقبل فكرة لعيب مصري

وتابع في تغريدته: "إيه كمية السواد والقبح دي؟ بلوك لكل من يقحم أهلاويته أو زملكاويته في كلامنا عن المنتخب .

وكان الكثير من متابعي "تويتر" قد شن الكثير والكثير من الانتقادات علي أخيارات المدير الفني للمنتخب "أجيري" بسبب أنتمائتهم لأنديتهم وهو ما علق الكثير علية بعدم تشجيع منتخب مصر وتشي المنتخبات المنافسة.