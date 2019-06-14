"العسكري السوداني" يرفض التحقيق الدولي

14 يونيو 2019 - 12:46 م

رفض المجلس العسكري الانتقالي بالسودان إجراء تحقيق دولي في فض الاعتصام.

كما رفض اقتراحا بنقل المفاوضات مع قوى الحرية والتغيير إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في حين يحاول وسطاء أميركيون وأفارقة إحياء الحوار المتوقف بين الطرفين.

وفي مؤتمر صحفي بالخرطوم مساء أمس الخميس، قال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي شمس الدين الكباشي إن المجلس رفض اقتراحا لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد -الذي زار الخرطوم مؤخرا- بنقل المفاوضات إلى أديس أبابا.

وأضاف الكباشي أن المجلس العسكري أبلغ الوسيط الإثيوبي بتوافر حد أدنى للتفاوض مع قوى الحرية والتغيير، وتابع أن المجلس طلب منه أن يدعو للتفاوض خلال 24 ساعة.

وقال المتحدث العسكري السوداني إن المجلس العسكري ينتظر رد الوسيط الإثيوبي اليوم الجمعة، مشيرا إلى أن نقطة الاختلاف مع قوى الحرية والتغيير تتمحور حول نسب تمثيل العسكريين والمدنيين في مجلس السيادة الذي يفترض أن يشرف على المرحلة الانتقالية.

وفي المؤتمر الصحفي نفسه، انتقد عضو المجلس العسكري ياسر العطا قوى الحرية والتغيير، وقال إنه لمس خلال المفاوضات السابقة ما وصفها بروح إقصائية و"دكتاتورية مدنية"، ورغبة في تفكيك المنظومة الأمنية.

وبينما تحدث المبعوث الأفريقي إلى السودان عن تقدم في المساعي الرامية لاستئناف المفاوضات قال القيادي في قوى الحرية والتغيير طارق عبد المجيد إن وسطاء الاتحاد الأفريقي لم يقدموا أي ضمانات بقبول المجلس العسكري شروط المحتجين للعودة إلى التفاوض.

وكانت قوى الحرية اشترطت إقرار المجلس العسكري بمسؤوليته عن الفض الدامي لاعتصام الخرطوم في الثالث من الشهر الجاري، ومحاسبة الجناة، وإطلاق المعتقلين السياسيين، وضمان حرية الإعلام.

وبدا أن المجلس العسكري استجاب جزئيا لبعض تلك المطالب بإقراره أنه هو من أمر بفض الاعتصام، واعتقاله بعض العسكريين الضالعين في مهاجمة المعتصمين، وإطلاق بعض المعتقلين، بينهم قيادي بقوى الحرية والتغيير.

وخلال المفاوضات التي سبقت فض الاعتصام الذين كان قائما أمام القيادة العامة لقوات المسلحة بالخرطوم توصل المجلس العسكري وقوى الحرية إلى اتفاق أولي على هياكل الحكم لمرحلة انتقالية تستمر ثلاث سنوات، ويشمل ذلك مجلسا سياديا ومجلسا تشريعيا ومجلس وزراء بصلاحيات كاملة، لكن انهيار المفاوضات أسقط الاتفاق الأولي.



