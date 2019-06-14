تصريح تركي جديد عن مقتل خاشقجي

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خاشقجي
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متابعات - أمينة عبد العال

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السعودية

تركيا

خاشقجي

صرحت الخارجية التركية بتصريحات جديدة عن مقتل خاشقجي وكيف أن تلك الحادثة لا تؤثر على العلاقات التركية السعودية.

وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن بلاده تفصل حادثة مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، عن علاقاتها الثنائية مع الرياض، مؤكدا أنه "لا توجد لدينا مشكلة في علاقاتنا الثنائية مع السعودية"، وذلك بحسب وكالة "الأناضول".

وأردف جاويش أوغلو:"إن مبادرة الرئيس أردوغان  بمهاتفة الملك سلمان في عيد الفطر، مؤشر على عدم وجود أي مشاكل (من جانبنا) في علاقاتنا الثنائية مع السعودية"، مضيفا "أبعدنا حادثة مقتل خاشقجي عن علاقتنا مع السعودية، ونضع حادثة مقتل خاشقجي بمعزل عن علاقاتنا الثنائية مع السعودية، إلا أنهم (السعوديون) لا يفعلون ذلك بالقدر ذاته".

وحول المتعاون المحلي الذي قالت السلطات السعودية أنه تسلم جثة خاشقجي، قال الوزير التركي:"لم تفصح السلطات السعودية عن اسم المتعاون المحلي في قضية مقتل خاشقجي".

وأعلن النائب العام السعودي، في أكتوبر الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول، وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية، والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز، مسئولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.



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