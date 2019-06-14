  • الجمعة 14 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر01:57 م
بحث متقدم
السعودية

السعودية تعلن توفير وظائف أمنية للسيدات

الحلفاوي

رسالة صادمة من "الحلفاوي" لرافضي تشجيع المنتخب

ترامب

ترامب يعلن استقالة المتحدثة باسم البيت الأبيض

تمثال الخديوي إسماعيل

مسئول عن تشويه تمثال الخديوي إسماعيل: "عادي غلطة وهنصححها"

المجلس العسكري السوداني

"العسكري السوداني" يرفض التحقيق الدولي

خاشقجي

تصريح تركي جديد عن مقتل خاشقجي

الزور

وفد أمريكي - سعودي في سوريا.. ما التفاصيل؟

ترامب

عاصفة من السخرية ضد ترامب بسبب هذا الخطأ

مصطفي بكري

وزير إخواني اشترى "ساندوتشات" بـ280 ألف جنيه في شهر

أرشيفية

تفاصيل كارثية عن مركز تجميل يصور السيدات عاريات

عاصفة من السخرية ضد ترامب بسبب هذا الخطأ

عرب وعالم

ترامب
ترامب

متابعات حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

عشرات القتلى وإجلاء الآلاف عقب هطول أمطار غزيرة

#

أغرب مظاهرة عربية.. وقفة احتجاجية للدجاج

#

ترامب يجلب لنفسه السخرية.. اقتراح مدمر لإطفاء حريق نوتردام

#

بسبب الأهلى.. محامٍ يقدم شكوى لـ"الأعلى للإعلام" في عمرو أديب

السعودية

تركيا

خاشقجي

تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعاصفة من السخرية عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد أن غردقائلا:" إنه التقى أمير الحيتان".

وقد ارتكب ترامب خطأ إملائيا إذ كان يقصد أنه التقى ولي عهد المملكة المتحدة الأمير تشارلز، أمير ويلز، وتتشابه الكلمتان "ويلز" باللفظ لكن تختلفان في الكتابة في اللغة الإنجليزية.

واتهم ترامب وسائل الإعلام بنشر وتناقل "أخبار زائفة"، وحذف الرئيس الأمريكي فيما بعد التغريدة وصحح خطأه.

وفي إشارة إلى زيارته الأخيرة إلى المملكة المتحدة، كتب ترامب على تويتر تغريدات متتالية: "أقابل وأتحدث كل يوم مع حكومات أجنبية".

"لقد قابلت للتو ملكة إنجلترا(المملكة المتحدة)، وأمير ويلز (الحيتان)، ورئيسة الوزراء البريطانية ورئيس وزراء أيرلندا، والرئيس الفرنسي ورئيس بولندا".

"تحدثنا عن" كل شيء!"هل ينبغي عليّ الاتصال على الفور بمكتب التحقيقات الفيدرالي حول هذه المكالمات والاجتماعات؟ كم هو أمر مثير للسخرية! لن أكون محل ثقة مطلقا لو فعلتها".

"إن وسائل الإعلام التي تعتمد الأخبار الزائفة نادرا ما تنقل أجوبتي كاملة، إنها تتعمد ترك الجزء المهم".

وفي موجة من السخرية نشر بعض مستخدمي تويتر صورا ونماذج لما تصوروا أنه ما قد يبدو عليه "الحوت الملكي" ، وفقا لموقع " إيلاف" .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. عمر بن عبد العزيز (17)

محمود سلطان

السودان.. إلى أين؟

فراج إسماعيل

5يونيو من حيدر باشا إلى(ابن أخته)

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» خرائط ولوحات استرشادية بالأسعار الجديدة للمترو
» مفاجأة.. ريال مدريد يحسم صفقة ضم "ميسي"
» عامل يذبح زوجته عقب ضبطه عشيقها تحت السرير
» سيدة تدير مباراة بالدوري التونسي تحكيميًا
» عمان تصدر بيانًا حول استهداف "أبها"
» بالفيديو.. شرطي يصعق زميله أثناء القبض على تاجر كوكايين
» إطلالة ساخنة لـ "مايا دياب" تشعل مواقع التواصل
» العثور على جثة متحللة لمسنة مصرية في الكويت
» بالفيديو.. القبض على ضابط مزيف ينظم شوارع فيصل
» "الجبلاية" تكشف مكان وسعر تذاكر ودية غينيا
» المعلمة رضا تعترف للأمن: الهيروين أرباحه مرتفعة

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة؟

  • عصر

    03:39 م

  • فجر

    03:13

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
بداية ونهاية.. سقوط ثانى رئيس إخوانى
الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»
نادي للكلاب
كومبارس
.