» بالفيديو.. القبض على ضابط مزيف ينظم شوارع فيصل

14 يونيو 2019 - 11:42 ص

تمكنت قوات الأمن بوحدة مرور الجيزة، من القبض على شخص منتحل صفة ضابط مرور، أثناء قيامه بتنظيم المرور بإحدى الشوارع الرئيسية بمنطقة فيصل .

أثناء مرور قوة من وحدة مرور الجيزة، شاهدت شاب يرتدي زي شرطة، يقوم بتنظيم المرور وأثناء استشعار وجود القوة، حاول الهروب وقامت القوة بمطاردته .

وألقت القوة القبض على المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته على سلاح ناري"طبنجة 9 مم " .

وباستجوابه اعترف بأنه يعمل في شركة إلكترونيات، ولديه الرغبة في تنظيم المرور تحقيقا لحلمه أن يكون "ضابط شرطة" منذ الصغر .

حرر المحضر اللازم بالواقعة،وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق .