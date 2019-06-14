  • الجمعة 14 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر12:01 م
بحث متقدم
مصطفي بكري

وزير إخواني اشترى "ساندوتشات" بـ280 ألف جنيه في شهر

أرشيفية

تفاصيل كارثية عن مركز تجميل يصور السيدات عاريات

الدكتور أحمد الطيب

المؤمن سيُسأل عن رأي الإفتاء أو الأزهر يوم القيامة

صلاح

كيف رد "صلاح" على ورقة مشجع ذوي احتياجات خاصة؟

سفاح نيوزلندا

تصريح مستفز لسفاح نيوزيلندا أثناء محاكمته

الوزراء

مجلس الوزراء يرد على 13 شائعة

فيفا

"فيفا" يصدم "الفراعنة" قبل بطولة الأمم

بنزين

"البترول" تكشف حقيقة زيادة أسعار البنزين

الزمر

لو مكان الرئيس لفعلت هذا الشيء مع الذين حاولوا "اغتياله"

حماقي

تركي آل الشيخ يفاجئ "حماقي" بهذا الأمر

بالفيديو.. القبض على ضابط مزيف ينظم شوارع فيصل

قضايا وحوادث

فيديو
فيديو

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

إلقاء القبض على شخص نشر لقطات لمذبحة نيوزيلندا

#

القبض على مذيع بتهمة النصب

#

القبض على ضابط شرطة بحوزته 250 كيلو حشيش

#

ضبط عامل بتهمة اغتصاب ابنته

فيصل

طبنجة

ظابط

تمكنت قوات الأمن بوحدة مرور الجيزة، من القبض على شخص منتحل صفة ضابط مرور، أثناء قيامه بتنظيم المرور بإحدى الشوارع الرئيسية بمنطقة فيصل .

أثناء مرور قوة من وحدة مرور الجيزة، شاهدت شاب يرتدي زي شرطة، يقوم بتنظيم المرور وأثناء استشعار وجود القوة، حاول الهروب وقامت القوة بمطاردته .

وألقت القوة القبض على المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته على سلاح ناري"طبنجة 9 مم " .

وباستجوابه اعترف بأنه يعمل في شركة إلكترونيات، ولديه الرغبة في تنظيم المرور تحقيقا لحلمه أن يكون "ضابط شرطة" منذ الصغر .

حرر المحضر اللازم بالواقعة،وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. عمر بن عبد العزيز (17)

محمود سلطان

السودان.. إلى أين؟

فراج إسماعيل

5يونيو من حيدر باشا إلى(ابن أخته)

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» العثور على جثة متحللة لمسنة مصرية في الكويت
» بالفيديو.. القبض على ضابط مزيف ينظم شوارع فيصل
» "الجبلاية" تكشف مكان وسعر تذاكر ودية غينيا
» المعلمة رضا تعترف للأمن: الهيروين أرباحه مرتفعة
» المالية: 5.5 مليون بطاقة «ميزة» جاهزة مجانًا للمواطنين
» الزمالك يستقر على عودة هذا اللاعب
» طبيبة: زوجي يهددني بنشر صوري على المواقع الإباحية
» روحاني يتهم الولايات المتحدة بهذا الأمر
» سائق يطرد فتاة من سيارته لعدم ارتدائها الحجاب
» إيران: قمنا بواجبنا تجاه ناقلتي نفط عُمان
» "القومي للطفولة" يطلق حملة مناهضة لختان الإناث

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة؟

  • عصر

    03:39 م

  • فجر

    03:13

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
بداية ونهاية.. سقوط ثانى رئيس إخوانى
الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»
نادي للكلاب
كومبارس
.