"والي": نسعى لتوفير الرعاية والحياة الكريمة لذوي الإعاقة

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نيويورك

ذوي الإعاقة

غادة والى

التضامن

 شاركت وزيرة التضامن غادة والى رئيس مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب في المائدة المستديرة التى عقدت لمناقشة  القضايا والتحديات الخاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة، ضمن أعمال رئاستها للوفد المصري المشارك في المؤتمر الدولي لحماية الأشخاص ذوى الإعاقة في نيويورك .

استعرضت والى جهود مصر وقانون الإعاقة وتحديات توفير الموارد للقيام بعمليات الحصر والتصنيف وتقديم الخدمات المختلفة  واتفق الحضور على أهمية بناء القدرات والتدريب وإشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني وكذلك الأوضاع الحالية والانجازات التى تحققت فى هذا الملف بداية من إصدار القانون مرورا بتأسيس صندوق عطاء الخيرى لدعم أنشطة الاشخاص ذوى الاعاقة وانتهاءا بالإشارة الذى الصندوق الحكومى المخطط إطلاقه قريبا .

وقالت والى خلال مداخلاتها بالمائدة المستديرة " يسعدني أن أشارك معكم اليوم في هذا الحدث الجانبي الهام، الذي حرصنا في مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، على تنظيمه بالتعاون مع جامعة الدول العربية والاسكوا والشركاء، انطلاقاً من أن موضوعه يشكل اهمية خاصة بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة ولكافة المعنيين، كما جاء هذا الحدث ليتماشى مع شعار الدورة الثانية عشر لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية، "ضمان ادماج الأشخاص ذوي الإعاقة في عالم متغير من خلال تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، وذلك من خلال التركيز على أحد أهم القضايا ذات الصلة بهذه الفئة الهامة، ألا وهي مؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة، وإذ اتفق من حيث المبدأ مع التوجه الرامي إلى أن عيش الأشخاص ذوي الإعاقة باستقلالية يجب أن يكون بمعزل عن مؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة.

        واضافت والى "لابد وأن نتفق أولاً على أننا نتعامل مع قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة من منظور حقوقي لا رعائي، وانطلاقاً من هذا المبدأ فلابد وأن يتم النظر إلى مؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة، بناء على ما يجب أن تقدمه من خدمات تسهم بشكل فاعل في إدماجهم وعيشهم باستقلالية، فكيف يتسنى لهم ذلك إذ لم يحصلوا على التأهيل اللازم للعيش بأستقلالية والانضمام لسوق العمل ، أو يحصلوا على الأجهزة التعويضية اللازمة، التي من غيرها لن يستطيع الشخص المعاق أن يدمج في المجتمع، هذا من جانب ومن جانب أخر اتاحة حد أدنى للدخل من خلال الدعم النقدى الموجه للفئات غي



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