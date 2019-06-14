» طبيبة: زوجي يهددني بنشر صوري على المواقع الإباحية

14 يونيو 2019 - 10:56 ص

اتهمت سيدة فى بلاغ زوجها بتحريض بلطجية للاعتداء عليها ومحاولة خطفها، وحررت الزوجة بلاغها في قسم شرطة أكتوبر قائلة: "ساقنى حظى التعيس فى الوقوع فى قبضة رجل يعمل بشكل حر ليقنعنى بالزواج منه بعد فترة تعارف قصيرة، لأعيش 7 شهور زواج خرجت منها مدمرة نفسيا وجسديا من كثرة إيذائى، وعندما حولت الطلاق ثار جنونة وتبدلت أحواله وهددنى بفضحى ونشر الفيديوهات الخاصة التى تجمعنى به.

وتتابع سمية.ع.أ، الطبيبة، أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية:" حرض على ضربى بواسطة بلطجية أصابونى بجروح غائرة بواسطة سلاح أبيض وأجبرنى على الإنفاق عليه، وتحولت معاملته اللطيفة لضرب وإيذاء وسب رغم مكانتى الاجتماعية.

وأكملت: "واصل ابتزازي وهددني بتدمير سمعتى بنشر صورى الخاصة على صفحات إباحية، عندما أخبرته بنيتى بإقامة بدعوى الطلاق، وتركنى معلقة لعامين ورفض طلاقى، وحاول اصطحابى بالقوة للمنزل، وواصل تهديداته وملاحقته المستمرة لى وتحريض الخارجين على القانون الذى تجمعه وإياهم علاقات مشبوهة، على إيذائى".