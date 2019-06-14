  • الجمعة 14 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر12:03 م
بحث متقدم
مصطفي بكري

وزير إخواني اشترى "ساندوتشات" بـ280 ألف جنيه في شهر

أرشيفية

تفاصيل كارثية عن مركز تجميل يصور السيدات عاريات

الدكتور أحمد الطيب

المؤمن سيُسأل عن رأي الإفتاء أو الأزهر يوم القيامة

صلاح

كيف رد "صلاح" على ورقة مشجع ذوي احتياجات خاصة؟

سفاح نيوزلندا

تصريح مستفز لسفاح نيوزيلندا أثناء محاكمته

الوزراء

مجلس الوزراء يرد على 13 شائعة

فيفا

"فيفا" يصدم "الفراعنة" قبل بطولة الأمم

بنزين

"البترول" تكشف حقيقة زيادة أسعار البنزين

الزمر

لو مكان الرئيس لفعلت هذا الشيء مع الذين حاولوا "اغتياله"

حماقي

تركي آل الشيخ يفاجئ "حماقي" بهذا الأمر

طبيبة: زوجي يهددني بنشر صوري على المواقع الإباحية

قضايا وحوادث

محكمة الاسرة
محكمة الاسرة

أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

5 عادات للتخلص من آلام القولون العصبي

#

القبض على إعلامي شهير بحوزته آلاف الفيديوهات الإباحية مع فتيات

#

فنانة شهيرة تدخل على خط أزمة الفيديوهات الإباحية

#

ضبط "بائع الوهم" على المواقع الإلكترونية

ضرب

محكمة الاسرة

الخلافات الاسرية

ضرب الزوجة

اتهمت سيدة فى بلاغ زوجها بتحريض بلطجية للاعتداء عليها ومحاولة خطفها، وحررت الزوجة بلاغها في قسم شرطة أكتوبر قائلة: "ساقنى حظى التعيس فى الوقوع فى قبضة رجل يعمل بشكل حر ليقنعنى بالزواج منه بعد فترة تعارف قصيرة، لأعيش 7 شهور زواج خرجت منها مدمرة نفسيا وجسديا من كثرة إيذائى، وعندما حولت الطلاق ثار جنونة وتبدلت أحواله وهددنى بفضحى ونشر الفيديوهات الخاصة التى تجمعنى به.

وتتابع سمية.ع.أ، الطبيبة، أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية:" حرض على ضربى بواسطة بلطجية أصابونى بجروح غائرة بواسطة سلاح أبيض وأجبرنى على الإنفاق عليه، وتحولت معاملته اللطيفة لضرب وإيذاء وسب رغم مكانتى الاجتماعية.

وأكملت: "واصل ابتزازي وهددني بتدمير سمعتى بنشر صورى الخاصة على صفحات إباحية، عندما أخبرته بنيتى بإقامة بدعوى الطلاق، وتركنى معلقة لعامين ورفض طلاقى، وحاول اصطحابى بالقوة للمنزل، وواصل تهديداته وملاحقته المستمرة لى وتحريض الخارجين على القانون الذى تجمعه وإياهم علاقات مشبوهة، على إيذائى".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. عمر بن عبد العزيز (17)

محمود سلطان

السودان.. إلى أين؟

فراج إسماعيل

5يونيو من حيدر باشا إلى(ابن أخته)

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» العثور على جثة متحللة لمسنة مصرية في الكويت
» بالفيديو.. القبض على ضابط مزيف ينظم شوارع فيصل
» "الجبلاية" تكشف مكان وسعر تذاكر ودية غينيا
» المعلمة رضا تعترف للأمن: الهيروين أرباحه مرتفعة
» المالية: 5.5 مليون بطاقة «ميزة» جاهزة مجانًا للمواطنين
» الزمالك يستقر على عودة هذا اللاعب
» طبيبة: زوجي يهددني بنشر صوري على المواقع الإباحية
» روحاني يتهم الولايات المتحدة بهذا الأمر
» سائق يطرد فتاة من سيارته لعدم ارتدائها الحجاب
» إيران: قمنا بواجبنا تجاه ناقلتي نفط عُمان
» "القومي للطفولة" يطلق حملة مناهضة لختان الإناث

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة؟

  • عصر

    03:39 م

  • فجر

    03:13

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
بداية ونهاية.. سقوط ثانى رئيس إخوانى
الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»
نادي للكلاب
كومبارس
.