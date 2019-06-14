  • الجمعة 14 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر12:03 م
بحث متقدم
مصطفي بكري

وزير إخواني اشترى "ساندوتشات" بـ280 ألف جنيه في شهر

أرشيفية

تفاصيل كارثية عن مركز تجميل يصور السيدات عاريات

الدكتور أحمد الطيب

المؤمن سيُسأل عن رأي الإفتاء أو الأزهر يوم القيامة

صلاح

كيف رد "صلاح" على ورقة مشجع ذوي احتياجات خاصة؟

سفاح نيوزلندا

تصريح مستفز لسفاح نيوزيلندا أثناء محاكمته

الوزراء

مجلس الوزراء يرد على 13 شائعة

فيفا

"فيفا" يصدم "الفراعنة" قبل بطولة الأمم

بنزين

"البترول" تكشف حقيقة زيادة أسعار البنزين

الزمر

لو مكان الرئيس لفعلت هذا الشيء مع الذين حاولوا "اغتياله"

حماقي

تركي آل الشيخ يفاجئ "حماقي" بهذا الأمر

تركي آل الشيخ يفاجئ "حماقي" بهذا الأمر

الصفحة الأخيرة

حماقي
حماقي

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

عمرو دياب يشكر تركي آل الشيخ: أتاح لي فرصة عظيمة

#

تلميح جديد من "تركي آل الشيخ" عن بيع "بيراميدز"

#

رسالة غامضة من تركي آل الشيخ لـ"الهضبة" و"أديب"

#

شاهد.. صورة آل الشيخ وحماقي تثير اعجاب الجمهور

السعودية

تركي

حماقى

قرر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، التعاون مع الفنان محمد حماقي، والملحن عمرو مصطفى، من خلال عمل فني جديد.

ونشر تغريدة له علي تويتر مصطحبًا معها صورة تجمع كل من محمد حماقي وعمرو مصطفى والشاعر تامر حسين، وعلق فيها بقوله: "أغنية جديدة لصيف الساحل قريبًا.. كلماتي ولحن عمرو مصطفى وغناء أخويا حماقي".

يذكر أن تركي آل الشيخ، يخوض نشاطات وفعاليات فنية كبيرة من خلال الهيئة العامة للترفيه، بالمملكة العربية السعودية، حيث أعلن مؤخرًا عن انضمام 12 فنانًا مصريًا لـ‘‘موسم جدة’’، المقام في المدينة الساحلية في الفترة ما بين يونيو الجاري ويوليو المقبل .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. عمر بن عبد العزيز (17)

محمود سلطان

السودان.. إلى أين؟

فراج إسماعيل

5يونيو من حيدر باشا إلى(ابن أخته)

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» العثور على جثة متحللة لمسنة مصرية في الكويت
» بالفيديو.. القبض على ضابط مزيف ينظم شوارع فيصل
» "الجبلاية" تكشف مكان وسعر تذاكر ودية غينيا
» المعلمة رضا تعترف للأمن: الهيروين أرباحه مرتفعة
» المالية: 5.5 مليون بطاقة «ميزة» جاهزة مجانًا للمواطنين
» الزمالك يستقر على عودة هذا اللاعب
» طبيبة: زوجي يهددني بنشر صوري على المواقع الإباحية
» روحاني يتهم الولايات المتحدة بهذا الأمر
» سائق يطرد فتاة من سيارته لعدم ارتدائها الحجاب
» إيران: قمنا بواجبنا تجاه ناقلتي نفط عُمان
» "القومي للطفولة" يطلق حملة مناهضة لختان الإناث

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة؟

  • عصر

    03:39 م

  • فجر

    03:13

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
بداية ونهاية.. سقوط ثانى رئيس إخوانى
الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»
نادي للكلاب
كومبارس
.