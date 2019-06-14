تركي آل الشيخ يفاجئ "حماقي" بهذا الأمر

14 يونيو 2019 - 10:34 ص

قرر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، التعاون مع الفنان محمد حماقي، والملحن عمرو مصطفى، من خلال عمل فني جديد.

ونشر تغريدة له علي تويتر مصطحبًا معها صورة تجمع كل من محمد حماقي وعمرو مصطفى والشاعر تامر حسين، وعلق فيها بقوله: "أغنية جديدة لصيف الساحل قريبًا.. كلماتي ولحن عمرو مصطفى وغناء أخويا حماقي".





يذكر أن تركي آل الشيخ، يخوض نشاطات وفعاليات فنية كبيرة من خلال الهيئة العامة للترفيه، بالمملكة العربية السعودية، حيث أعلن مؤخرًا عن انضمام 12 فنانًا مصريًا لـ‘‘موسم جدة’’، المقام في المدينة الساحلية في الفترة ما بين يونيو الجاري ويوليو المقبل .



