"نافعة" يكشف سرًا عن سوار الذهب

14 يونيو 2019 - 10:22 ص

كشف الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، سرًا عن المعارض السوداني سوار الذهب.

وقال في تغريده له بـ"تويتر": "أثناء بحث على جوجل عن معلومات عن سوار الذهب عثرت على حوار له مع هاجر بن حسين مقدمة برنامج قهوة تركية, وهي سيدة تجمع بين الجمال والثقافة والاعتزاز بالنفس.

وتابع: "بحثت عن البرنامج لأتابعه فلم أعثر له على أثر, فهل توقف؟ يبدو أن العملة الرديئة تصر على طرد العملة الجيدة من سوق الإعلام العربي.

ويعد سوار الدهب والذي توفي في أكتوبر من العام الماضي أحد الرموز المضيئة بالسودان، وكان رمزًا للثوار بالسودان في ظل خروجهم ضد البشير.

والمشير عبد الرحمن محمد حسن سوار الذهب، خامس رئيس للجمهورية السودانية منذ عام 1985، عندما تسلّم السلطة أثناء انتفاضة أبريل 1985 بصفته أعلى قادة الجيش وبتنسيق مع قادة الانتفاضة من أحزاب ونقابات، وحتى تسليمه السلطة عام 1986.

وتعد الإعلامية التونسية هاجر بن حسين، من أشهر الإعلاميات بالمنطقة وتقدم برنامج قهوة تركية.