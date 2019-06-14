» إيران: قمنا بواجبنا تجاه ناقلتي نفط عُمان

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بومبيو: إيران مسؤولة عن الهجمات في خليج عمان

إيران

الجمعة

دعت إيران الجمعة، أنها مسئولة عن أمن مضيق هرمز، وقالت إن اتهامها بشن هجمات على ناقلتي نفط في خليج عُمان مثير للقلق.

و صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي قائلا: "نحن المسئولون عن الحفاظ على أمن المضيق، وقمنا بإنقاذ طاقم الناقلتين في أقصر وقت ممكن  واتهامات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لإيران تثير القلق".

وزعمت إيران أن الاتهامات الأمريكية التي تحملها مسؤولية الهجومين لا أساس لها.

وشدد ناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية في بيان رسمي "ردا على اتهامات الأمريكيين التي لا أساس لها"، على أن إيران قامت "بمساعدة" السفينتين المنكوبتين و"بإنقاذ" طاقميهما.

وكان وزير الخارجية الأمربكي، مايك بومبيو، قد أكد الخميس، أن "التصرفات الإيرانية تشكل تطوراً غير مسبوق"، مضيفاً أن "الأعمال الإيرانية الاستفزازية تشكل تهديداً للأمن الدولي".

وشدد بومبيو، في مؤتمر صحافي، على أن "إيران هي من ارتكبت الهجوم ضد ناقلتي النفط في خليج عمان". وتابع: "سندافع عن مصالحنا وحلفائنا وعن التجارة الدولية من خطر إيران".

كما اعتبر بومبيو أن "إيران أهانت رئيس وزراء اليابان بعد ضرب إحدى سفن بلاده خلال زيارته".

وأوضح بومبيو "التقييم أن إيران وراء الهجوم على ناقلتي النفط يستند إلى معلومات من المخابرات"، شارحاً أن "نوع الأسلحة وأسلوب الهجوم على ناقلتي النفط ومعلومات المخابرات تؤكد تورط إيران".

وأضاف: "هذا التقييم يستند إلى معلومات مخابراتية ونوع الأسلحة المستخدمة ومستوى الخبرة اللازمة لتنفيذ هذه العملية والهجمات الإيرانية المشابهة التي وقعت في الآونة الأخيرة على قطاع الشحن، وحقيقة أنه لا توجد مجموعة تعمل بالوكالة في تلك المنطقة تملك الموارد أو الكفاءة للتحرك بهذه الدرجة العالية من التطور".

كما أكد أن "هجمات إيران جزء من حملة لتصعيد التوتر في المنطقة. إيران تعمل على تعطيل حركة النفط عبر مضيق هرمز".

غير أن الوزير الأميركي أكد في الوقت نفسه، أن بلاده ما زالت تريد أن تعود طهران إلى طاولة المفاوضات "عندما يحين الوقت لذلك" ، وفقا لما جاء بالعربية .


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