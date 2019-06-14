غلق كوبري عباس لمدة 3 أيام بشكل جزئى

14 يونيو 2019 - 10:11 ص

قررت الإدارة العامة للمرور غلق كوبرى عباس لمدة 3 أيام بشكل جزئى لإجراء عملية صيانة للفواصل العرضية الخاصة بالكوبري، فى اتجاه القادم من ميدان الجيزة متجهاً إلى محافظة القاهرة لتسهيل حركة السيارات.

وأعمال الإصلاحات تستلزم غلق جزئي للكوبري لمدة 3 أيام، وذلك اعتباراً من الساعة 12 صباحاً وحتى يوم الأحد المقبل فى تمام الساعة الخامسة صباحاً وسط تواجد الخدمات المرورية و مراقبة الكاميرات بالمنطقة.

وتنسق الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الشركة المنفذة لنشر اللوحات الإرشادية والمرورية بمحيط الأعمال بالكامل، مع تعيين خدمات مرورية لمساعدة قائدى المركبات فى الاتجاهات الجديدة .