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"عكاشة": لا يوجد تحريف في التوراة أو الإنجيل

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توفيق عكاشة

التوراة



أكد الإعلامي توفيق عكاشة ، أنه لا يوجد تحريف في التوراة أو الإنجيل قائلا :" مفيش تحريف لا في الإنجيل ولا فى التوراة .

 وأضاف "عكاشة"، من خلال برنامج "مصر النهارده "المذاع علي فضائية "الحياة "، :" عشان تكونوا عارفين كل الكلام الكذب الذي يسوق أن هناك تحريفا في التوراة والإنجيل ده كلام كدب في كدب لا أساس له من الصحة".

وتابع "عكاشة "، قائلا :" التوراة جاءت باللغة العبرية لا باللغة العربية ولا الإنجليزية، والإنجيل جاء باللغة السريانية".

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