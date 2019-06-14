"عكاشة": لا يوجد تحريف في التوراة أو الإنجيل

14 يونيو 2019 - 10:08 ص





أكد الإعلامي توفيق عكاشة ، أنه لا يوجد تحريف في التوراة أو الإنجيل قائلا :" مفيش تحريف لا في الإنجيل ولا فى التوراة .



وأضاف "عكاشة"، من خلال برنامج "مصر النهارده "المذاع علي فضائية "الحياة "، :" عشان تكونوا عارفين كل الكلام الكذب الذي يسوق أن هناك تحريفا في التوراة والإنجيل ده كلام كدب في كدب لا أساس له من الصحة".



وتابع "عكاشة "، قائلا :" التوراة جاءت باللغة العبرية لا باللغة العربية ولا الإنجليزية، والإنجيل جاء باللغة السريانية".

