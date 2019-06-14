الحوثيون يعلنون استهداف مطار أبها للمرة الثانية

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السعودية تعلن اعتراض صاروخين اطلقهما الحوثيون
السعودية تعلن اعتراض صاروخين اطلقهما الحوثيون

عمرو محمد-متابعات

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أعلنت جماعة "الحوثيين"، منذ قيل، شنها هجمات جوية بطائرات مسيرة مفخخة على مطار أبها في قطاع عسير جنوب غربي السعودية .

وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله" إن سلاح الجو المسير التابع للجماعة نفذ عمليات هجومية بعدد من طائرات قاصف 2كا على مطار أبها .

ونقلت "المسيرة" عن مصدر في سلاح الجو المسير، إن الهجمات تسببت في توقف الملاحة الجوية في المطار.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت قوات التحالف العربي بقيادة السعودية أنها تمكنت اليوم الجمعة من اعتراض 5 طائرات مسيّرة أطلقها الحوثيون باتجاه مطار سعودي جنوب غربي المملكة.

وقال بيان للتحالف نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" إن "قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية السعودية تمكنت صباح اليوم الجمعة من اعتراض وإسقاط خمس طائرات بدون طيار أطلقتها المليشيات الحوثية باتجاه مطار أبها الدولي ومحافظة خميس مشيط".

وأضاف البيان أن المطار يعمل بصورة طبيعية، وليس هناك أي تأخير في الرحلات الجوية وحركة المسافرين.

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