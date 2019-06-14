السعودية تحبط محاولة جديدة لضرب مطار أبها بـ5 طائرات

14 يونيو 2019 - 09:45 ص

أعلنت قوات التحالف العربي بقيادة السعودية أنها تمكنت اليوم الجمعة من اعتراض 5 طائرات مسيّرة أطلقها الحوثيون باتجاه مطار سعودي جنوب غربي المملكة.





وقال بيان للتحالف نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" إن "قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية السعودية تمكنت صباح اليوم الجمعة من اعتراض وإسقاط خمس طائرات بدون طيار أطلقتها المليشيات الحوثية باتجاه مطار أبها الدولي ومحافظة خميس مشيط".









وأضاف البيان أن المطار يعمل بصورة طبيعية، وليس هناك أي تأخير في الرحلات الجوية وحركة المسافرين.









وأفادت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين في وقت سابق بأن هجوما بالطائرات المسيرة استهدف مطار أبها.









وتشن قوات التحالف العربي منذ سنة 2015 غارات في اليمن تستهدف جماعة "أنصار الله" الحوثية، ومواقعها العسكرية، وقد كثّف الحوثيون في الأسابيع الأخيرة هجماتهم بالصواريخ والطائرات المسيّرة عبر الحدود على مواقع داخل السعودية.







